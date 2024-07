Vanessa Martins lança toalha de praia com a Torres Novas

Juntando o melhor dos dois mundos — a qualidade característica da Torres Novas e o estilo da gama Bronzeada da Frederica — a toalha tem o design de riscas da linha Pena da Torres Novas, com as cores da gama Bronzeada, da Frederica.

Com riscas largas e finas, a toalha é reversível e apresenta 2 combinações de cores: lilás e cor-de-laranja de um lado e castanho com cor-de-laranja do outro. Um lado para bronzear quando se usar a gama Bronzeada e o outro para depois realçar o bronze.

créditos: Divulgação

Fabricada em Portugal, em 100% algodão, a nova toalha está disponível na medida de 100x180 cm e pode ser personalizada.

A nova toalha Torres Novas x Frederica já está disponível através das duas marcas com o PVP 59,99 euros.