A Dior viajou até às suas origens para criar um dos seus mais recentes lançamentos idealizado por Maria Grazia Chiuri: a mala Dior Toujours.

Este modelo de formato arredondado, que integrou a coleção de pronto-a-vestir primavera/verão 2023, incorpora o padrão macrocannage que, para além de lhe conferir um efeito acolchoado único, presta homenagem à herança da maison francesa.

Este acessório destaca-se ainda pelos seus detalhes e pormenores elegantes, como é o caso dos diferentes pendentes com as letras da casa Dior e que nos remetem para os amuletos da sorte do fundador.

Outro aspeto interessante são as pegas que, ao poderem ser ajustadas consoante a ocasião e o look pretendido, conferem versatilidade a esta mala.

Disponível em três tamanhos (pequeno, médio e grande) e cores (preto, branco e castanho) -, a Dior Toujours é um modelo que consegue reunir elegância e intemporalidade.