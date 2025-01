Novo Ano, Novo Look. Como forma de dar as boas-vindas a 2025, a maison francesa Dior acaba de lançar a mala Toujours com um novo design.

"Para a nova estação, este must-have é reinventado numa versão vertical inédita, que se distingue pelo seu fecho original que evoca a assinatura CD", refere a marca em comunicado sobre esta novidade que faz parte da coleção Cruise 2025.

Originalmente criada por Maria Grazia Chiuri para a primavera/verão de 2023, esta nova tote bag de formas arredondadas destaca-se por incorporar o clássico padrão cannage que, esta temporada, surge numa versão maior, o macrocannage.

Este motivo, que se tornou num dos símbolos da maison francesa, é famoso pela sua textura acolchoada cuja inspiração nos remete para as cadeiras estilo Napoleão III que o criador de moda tinha no seu atelier.

Apesar de manter os charms dourados com as iniciais da marca e o seu sistema de fecho originais, a marca decidiu adicionar duas pequenas pegas e uma alça comprida a este modelo. Esta última - que pode ser removida consoante a ocasião - oferece versatilidade sem comprometer a elegância.

Este modelo está disponível em dois tamanhos: médio (em preto e bege) e pequeno (rosa claro, caramelo e pedra cinza).

O modelo Toujours Vertical Tote Bag da Dior (PVP: a partir dos 2.900€) já está disponível online e nas boutiques da marca.