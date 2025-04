Lembra-se das socas Boston popularizadas pela Birkenstock? ESte icónico modelo tem uma irmã mais nova acaba de ganhar uma nova cor que promete inundar o seu feed de Instagram esta primavera/verão.

Estamos a falar das Tokio, umas socas criadas pela marca alemã em 1987 que se destacam por incorporar uma fivela traseira ajustável que adiciona mais comodidade ao andar e conforto para quem tem de estar em pé durante longas horas.

"Inspirando-se na influência incomparável da cidade de Tóquio no que respeita a design e criatividade, TOKIO foi originalmente projetado para atender às necessidades de profissionais - como os de saúde - em áreas que exigem calçado seguro e que garantam suporte para as longas horas em pé. Hoje, este modelo icónico está a evoluir e a tornar-se um elemento essencial do estilo urbano moderno", refere a marca sobre este lançamento.

Feitas em camurça, com palmilha em cortiça e parte superior em camurça, este modelo surge agora numa nova cor sazonal, o Antique White, que se vem juntar ao preto, taupe e pedra.

Para além do seu formato prático e fácil de calçar, este calçado unissexo destaca-se pela sua versatilidade uma vez que pode ser usado com diferentes looks e com ou sem meias.

Descubra todos os modelos da coleção Tokio (PVP: 160€) da Birkenstock aqui.