A Birkenstock parece ter sido uma das últimas marcas de calçado a render-se aquele que é uma das grandes tendências da úlltima temporada: as tachas.

A marca alemã, famosa pelos seus modelos de chinelos em pele que sempre se destacaram pela sua simplicidade, decidiu inovar ao adicionar mais irreverente e um toque trendy às suas propostas de calçado.

Para a próxima estação primavera/verão 2025 é possível escolher entre versões em camurça adornadas com tachas prateadas e douradas, com padrão de zebra em versão colorida ou cores sólidas com efeito metalizado.

Estas novidades, que conseguem adicionar um toque de moda sem prescindir do conforto, estão disponvíveis naqueles que são os dois modelos bestsellers da marca, o Arizona e o Gizeh.

Descubra todas as novidades online.