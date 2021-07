A marca Tod's acaba de anunciar a colaboração com a marca japonesa Hender Scheme, fundada pelo designer Ryo Kashiwazaki, que trabalhou com o Director Criativo da Tod's, Walter Chiapponi, para interpretar o mundo da Tod's com o seu estilo criativo e artesanato inconfundíveis.

Dentro desta coleção, Hender Scheme reuniu a perícia de ambas marcas, combinando o legado da Tod´s e a abordagem contemporânea de Hender Scheme chamada "New Craft".

créditos: Tod´s x Hender Scheme

Esta colaboração faz parte da Tod's Factory, um laboratório criativo, nascido para realizar projetos inovadores e não convencionais em colaboração com designers e artistas do mundo do luxo e do design.

Estes talentos têm acesso ao património iconográfico, à excelência artesanal italiana e ao know-how da Tod's, que utilizam para interpretar e traduzir em produto com total liberdade criativa.

A colecção cápsula será lançada em setembro, com um evento durante a Semana da Moda de Milão, e estará disponível imediatamente a seguir em boutiques selecionadas da Tod's, em tods.com, no 10 Corso Como em Milão e Seul e no Dover Street Market em Tóquio, Pequim e Singapura.