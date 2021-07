O foco está no romance moderno, opulência acessível misturada com um toque de décadas anteriores. Florais, alças e detalhes em forma de espartilho enfatizam o artesanato, enquanto as silhuetas femininas e o contraste com peças de jeans são lisonjeiras e remetem para a cidade.

A colaboração Brock Collection x H&M já se encontra disponível online, em hm.com, e em lojas selecionadas.

Fundada em 2014 por Laura Vassar e Kristopher Brock, a Brock Collection é conhecida pela sua estética sofisticada, porém prática, peças de estilo vintage e ênfase em artesanato e corte. Os dois fundadores conheceram-se na cidade de Nova Iorque enquanto frequentavam a Parsons School of Design e, após o lançamento da marca, mudaram-se para Los Angeles.

A colaboração apresenta peças exclusivas da Brock Collection, uma variedade de vestidos, blusas, tops, jeans e shorts jeans suavemente românticos, mas prontos para a cidade. Os acessórios incluem sapatos, joias, malas e óculos de sol.

Formas justas e detalhes misturam-se facilmente com tecidos fluidos, saias volumosas e mangas balão. A paleta de cores consiste em preto, rosa claro, branco sujo, creme e denim.

A coleção é feita com materiais mais sustentáveis como linho orgânico, algodão orgânico, algodão reciclado, poliéster reciclado e Tencel Lyocell.

Para a campanha Brock Collection x H&M, a marca fez parceria com a coreógrafa Sherrie Silver para criar uma rotina de dança moderna.