A marca de moda portuguesa MO apresenta a sua nova coleção especial de Festa “Time to Party” para dar as boas-vindas a 2022.

Celebre de forma especial as 12 badaladas:

É a noite dos brilhos com a MO a sugerir calças, calções e vestidos com efeito pele, vestidos midi com detalhes únicos, tops e camisolas de malha com brilhos ou casacos de pelo bem quentinhos.

O look para a noite mais festiva do ano fica completo com as botas em pele made in Portugal, clutchs enrugadas, malas pequenas a tiracolo, ou até lenços acetinados lisos.

Peças intemporais e confortáveis, que pode encontrar nas mais de 120 lojas MO e online.