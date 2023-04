A pensar nos eventos sociais que abundam durante esta época do ano e no mommentos de relaxamento e descontração desta época do ano, a Pedro del Hierro e a TFP by Tamara Falcó juntaram-se para o lançamento de uma coleção primavera/verão.

Criada em conjunto com o diretor criativo da marca, Nacho Aguayo, esta parceria de moda destaca-se por oferecer peças femininas, sexy e trendy numa grande variedade de tons e que facilmente se adpatam a diferentes ocasiões. Assim foram criadas duas linhas: a Family e a Friends.

A coleção Family, que se inspirou no estilo das mulheres da família Preysler, é composta por diferentes opções ideais para batizados, casamentos ou comunhões nos mais variados tons e estampados. Para além de oferecer looks mais femininos, onde se destacam detalhes como os laços e as mangas abalonadas, também encontra looks de alfaiataria, como fatos e conjuntos de duas peças.

Já a coleção Friends é direccionada para o verão. Seja para uma ida à praia, à piscina ou a uma festa, esta linha tem opções que se adaptam a diferetes ambientes. Para o dia é possível apostar em peças descontraídas confeccionadas numa paleta de cores onde se destacam o castanho, preto e diferentes estampados de palmeiras.

Se vai sair à noite e precisa de algo mais arrojado e sexy não faltam looks com lantejoulas, pedraria e bicolor onde os tons fortes, como o rosa, vermelho e laranja, são os grandes protagonistas.

Todas as peças são 100% made in Spain, vai estar à venda em exclusivo online e conta com preços a partir dos 89,00 euros.

A coleção Family já está disponível online, sendo que a Friends vai estar disponível a partir de final de abril/início de maio.