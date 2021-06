Idealizada para atrair todos os raios de sol, a coleção Joias do Mar da Eugénio Campos Jewels celebra o verão e a beleza do oceano azul. Esta estação, o desafio da marca é simples: desfrutar do som das ondas e ser parte da imensidão azul com joias singulares, que exaltam a beleza feminina.

Coleção Joias do Mar:

Com joias que adotam as formas das criaturas marinhas e os tons da natureza, a marca portuguesa de joalharia criou um autêntico baú do tesouro, com colares, pulseiras, brincos e anéis, pensados para marcar o verão de todas as mulheres.

Estas novidades têm o toque elegante, sempre presente no ADN da Eugénio Campos Jewels, mas transportam também, quem as usa, para um universo de descontração e tranquilidade, tão característico dos momentos à beira mar.

Conheça estas e outras novidades nas Boutiques Eugénio Campos Jewels da Rua das Flores, no Porto, e da Avenida da Liberdade, em Lisboa, ou em eugeniocamposjewels.com.