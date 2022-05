Gato Preto aposta em linha de roupa limitada

A marca de decoração portuguesa aventurou-se na criação de uma linha de roupa para senhora: uma coleção de quimonos intitulada 'Dress the Nature'. Mas esta não é uma coleção qualquer, uma vez que pretende sensibilizar para a preservação da fauna e flora da península Ibérica, onde se destacam o lince-ibérico e a hubara canaria presentes nos padrões assinados pelo Gato Preto.

Disponíveis em três cores - preto/branco, animal e multicolor -, as peças são de edição limitada e só vão estar à venda durante seis semanas no site oficial e nas lojas físicas da marca.

Os preços variam entre os €29,99 e os €39,99.

Sanjo cria coleção de ténis para os fãs de skate

Foi a pensar nos amantes de skate que a Sanjo criou a sua nova coleção de ténis. De acordo com a marca, os dois novos modelos que chegam agora ao mercado - o SK EVO 100 (€89,50) e o Test V2 (€79,50) - destacam-se pelas "características altamente diferenicadoras".

O primeiro é uma bota intermédia reforçada na zona do tornozelo com uma gola de espuma em mesh e corte nylon com sobreposições em camurça premium, resistentes à abrasão e o segundo destaca-se pelas nova configuração de cores e materiais premium.

Consciente de que o calçado é uma peça-chave na performace desta prática desportiva, a marca contou com o auxílio de praticantes de skate na concepção desta linha.

A coleção já está disponível online.

Furla lança mala vanguardista

Chama-se Linea Futura e é o novo lançamento da Furla. Esta primavera/verão 2022, a marca italiana apostou numa nova mala de mão que se destaca pelo seu design vanguardista e pela sua estética simples e minimalista, cujo formato foi inspirado no ninho de pássaro.

Uma das curiosidades deste lançamento prende-se com o facto de este ser um modelo mais amigo do ambiente, sendo fabricado com couro recuperado em conformidade com a certificação GRS (Global Recycled Standard) e sem a presença de metal no processo de curtimento. Disponível em dois tamanhos - superior (€ 335,00) e mini (€ 335,00) - , o mais difícil vai ser escolher a cor uma vez que existem 11 tonalidades diferentes que vão dos tons neutros ao néons.

