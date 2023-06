Malas e sacos de viagem

1. Saco Splashy bag, Lemon Jelly. PVP: 69,90€

2. Mala de viagem grande Essens, Samsonite. PVP: 285€

3. Saco de viagem médio Urban Track, American Tourister. PVP: 146€

4. Mala de viagem com bolsa exterior lilás e amarelo neon, Havaianas. PVP: 220€

1. Mala de viagem média Airconic laranja, American Tourister. PVP: 189€

2. Mochila para portátil 17' Alpha Bravo, Tumi. PVP: 850€

3. Mala filet em mesh, Longchamp. PVP: 160€

4. Mochila branca, Hunter. PVP: 85€

5. Saco de ráfia vermelho, Mango. PVP: preço sob consulta

Protetores solares

1. Protetor solar Ultra Protect & Play SPF 50+, Nivea Sun. PVP: 16,99€

2. Stick invisível Bariésun SPF 50+, Uriage. PVP: 11,41€

3. Champô e gel de duche pós solar, Nuxe. PVPR: 11,65€

4. Loção after sun refrescante, Matiderm. PVP: 23,45€

5. Spray solar Photoderm SPF 30, Bioderma. PVP: 36,90€

6. Protetor solar hydro protect SPF 50+, Eucerin. PVPR: 21,25€

Chinelos e sandálias

1. Sandálias Kate em pele e ráfia, Tod's. PVP: 590€

2. Chinelos pretos com sola estampada, Ipanema. PVP: 29,95€

3. Slides You Milan Metallic em prateado, Havaianas. PVP: 50€

4. Chinelos rosa com estmpado leopardo, Lemon Jelly . PVP: 54,90€

5. Sandálias Camo Green Double Buckle, La Choix. PVP: 195€

1. Chinelos beige Cubanas, SPORTINO. PVP: 79,80€

2. Sandálias plataforma, TEVA. PVP: 70€

3. Sandálias Sanbrillo, GANT. PVP: 139,95€

4. Sandálias rasas Sport Yeah em verde, UGG. PVP 69€

5. Sandálias verde tropa com sola branca, ARA. PVP: 79,50€

6. Slides Metallic, Havaianas. PVP: 32€

7. Chinelos Gizeh, Birkenstock. PVP: preço sob consulta

Swimwear

1. Fato de banho branco, Guess. PVP: 110,00€

2.Top biquíni vichy cor de rosa e cueca de cintura subida, Guess. PVP: 85,00€/65,00€

3. Top biquíni triângulo Mumbai e cueca brasileira Mumbai, Calzedonia. PVP: 40,00€/20,00€

4. Fato de banho com estampado zebra, MO. PVP: 17,99€

1. Top biquíni tie-dye e cuecas com atilhos, Triumph. PVP: 43,00€/30,00€

2. Top biquíni cai-cai Elegant Dream e cueca de cintura subida Elegant Dream em castanho, Tezenis. PVP: 16,99€/12,99€

3. Fato de banho preto com folhos, Women'Secret. PVP: 49,99 €

4. Top biquíni assimétrico e cueca brasileira, Kiabi. PVP: 14,00€/8,00€

5. Fato de banho canelado vermelho, Tezenis. PVP: 22,99€

Acessórios

1. Almofada de viagem de espuma, Samsonite. PVP 26€

2. Pareo estampado, Women'Secret. PVP: 29,99€

3. Boné preto The North Face, Sportino. PVP: 30€

4. Óculos de sol pretos Brolls, Be We Concept. PVP: 129€

5. Mini bolsa verde água, Havaianas. PVP: 21€

6. Toalha de banho às riscas, Mango. PVP: 49,99€

1. Kit frascos de viagem, Samsonite. PVP: 18€

2. Chapéu de fibra natural, Mango. PVP: 49,99€

3. Chapéu de praia, Havaianas. PVP: 39€

4. Óculos de sol Ray Ban, Sunglass Hut. PVP: 215€