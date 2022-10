É fã de abóboras? Decore a sua mesa com esta coleção de loiça temática

Se todos os anos festeja o Halloween entre quatro paredes, o Gato Preto disponibiliza diversos produtos que prometem fazer sucesso entre miúdos e graúdos.

Se gosta de ousar na decoração de mesa, a marca tem uma coleção de loiça ideal para esse efeito: pratos e terrinas, em formato de abóbora, disponíveis nas três cores desta época: branco, laranja e preto.

A coleção - que se fixa entre os 14,99 e os 16,99 euros - vai estar disponível nas lojas físicas e online a partir de 26 de novembro.

Havaianas lança chinelos que brilham no escuro para os mais pequenos

créditos: Havaianas

Se tem crianças em casa que vibram particularmente com os lançamentos que chegam ao mercado nesta época do ano, então dê uma vista de olhos na coleção temática da Havaianas.

Como forma de assinalar a data, a marca apostou no lançamento de dois modelos de chinelos com desenhos que remetem para o mundo da magia e que têm um pormenor diferenciador: brilham no escuro.

As Havaianas Slim Kids Fashion estão à venda por 14€.

De pijama ou vestida a rigor, celebre o Halloween com esta coleção



Se ainda está indecisa sobre os seus planos para este ano, a Women’secret dá uma ajuda com a sua nova linha de Halloween onde o preto é a cor dominante.

Se for sair com os amigos e pretender arrojar no look, a marca tem várias opções por onde escolher. Para além de dois modelos de bodies inspirados em aranhas - um com asas em forma de morcego (34,99€) e outro com mangas mesh e padrão de teias desenhado em veludo (35,99€), - pode ainda ainda optar um macacão em veludo com micro padrão de teias (44,99€).

Se optar por celebrar esta época no conforto da sua casa pode apostar num pijama temáticos, como é o caso do pijama do esqueleto que brilha no escuro (32,99€), e que agora também está disponível para homem.

Swatch aposta em relógio para a noite mais assustadora do ano

créditos: Swatch

It's Spooky Time é o nome do novo relógio comemorativo da Swatch para assinalar aquela que é a época mais asustadora do ano: o Halloween.

A marca apostou no lançamento do modelo Big Bold, com uma bracelete em preto e detalhes laranja, que se destaca por ter o rosto de um esqueleto com olhos esbugulhados. Um dos detalhes que mais chama à atenção neste acessório é o facto de os seus olhos se mexerem através de um mecanismo especial na roda do calendário.

Esta coleção cápsula de Halloween já está à venda online e nas lojas físicas por 130 euros.

Tomar banho nunca foi tão aterrador com estes produtos de beleza

créditos: LUSH

A Lush, que este ano lançou aquela que é a sua maior coleção de Halloween de sempre, quer que todos os seus clientes entrem no espírito até mesmo quando estão a tomar banho.

Gelatinas de duche, sabonetes, bombas e espumas de banho são alguns dos produtos - de edição limitada - que a Lush disponibiliza durante esta época do ano e sempre em formatos divertidos: abóboras, aranhas, fantasmas que brilham no escuro ou vampiros são algumas das opções.

Dê uma vista de olhos em toda a coleção da marca aqui.

Uma linha de joias assustadora e sustentável

créditos: Cash Converters

A Cash Converters decidiu celebrar o Halloween com o lançamento de uma coleção limitada de joias temática e mais amiga do ambiente. Para a ocasião foram criados cinco colares com diferentes pendentes em ouro de 18 quilates alusivos a esta época do ano, sendo possível escolher entre fantasmas, caveiras, morcegos e abóboras.

De forma a apresentar uma alternativa mais amiga do ambiente e consciencializar o público para a reutilização de joias e pedras preciosas, todas as peças foram produzidas com recurso a ouro 100% reciclado, ou seja, obtido após se derreterem outras peças em segunda mão.

A coleção tem dois anos de garantia e está à venda online e nas lojas físicas.

Vista os mais pequenos a rigor com esta coleção especial da Zippy

Deixe que a febre do Halloween entre pelo armário dos mais pequenos adentro com esta coleção da Zippy. Consciente de que esta é uma época que muitas famílias fazem questão de celebrar com os mais pequenos, a marca portuguesa lançou uma linha de roupa repleta de propostas divertidas.

Casaco com máscara e asas, gorros da personagem Batman, saia tutu em tule ou acessórios para o cabelo que brilham no escuro são alguns dos itens estrela desta linha exclusiva para criança. Por esta coleção ser maioritariamente em cores neutras e conter alguns básicos, isto permite que grande parte destas peças possam ser utilizadas em outras ocasiões e durante todo o ano.

Com preços entre os 5,99€ e 39,99€, descubra esta coleção aqui.

Renova lança papel higiénico e guardanapos inspirados no Halloween

créditos: Renova

A Renova, conhecida por dar um twist divertido e original aos seus produtos, lançou uma coleção de guardanapos, lenços, rolos de cozinha e papel higiénico especialmente para a época mais asssutadora do ano.

Esqueletos, abóboras, aranhas, gatos pretos e morcegos são algumas das figuras que poderá encontrar nos novos produtos temáticos da marca e que vão fazer a diferença na decoração da sua casa.

Esta coleção está disponível nos pontos de venda habituais e online.

Já tem disfarce para o seu filho? A Mango dá-lhe uma ajuda

Seja para levar para a escola ou simplemente ir bater, de porta em porta, a pedir 'Doce ou Travessura', de certeza que o seu filho não vai prescindir de celebrar o Halloween vestido a rigor.

A pensar nisso, a Mango lançou uma coleção especial onde poderá encontrar diversos disfarces para os mais pequenos lá de casa. Esqueleto, dragão, fantasma ou morcego são algumas das opções disponíveis., sendo ainda possível "remediar" um look de última hora com recurso a peças e acessórios chave, como vestidos em tule, uma camisola-capa, umas asas negras e uma bandolete com morcego.

Descubra toda a coleção aqui.