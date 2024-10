Depois de Homer e Marge Simpson, chega a vez de Bart Simpson ser o grande protagonista do novos modelos criados pela Swatch para a coleção The Simpsons.

Como forma de assinalar o Halloween e o Día de los Muertos, a marca suiça lançou uma coleção temática onde o filho mais velho do clã Simpson surge numa versão arrepiante que pretende assustador tudo e todos.

Esta novidade é composta por dois modelos: o Aye Carumboo e o D'oh of the Dead. O primeiro remete-nos para um Bart Simpson em versão esqueleto que, à semelhança de Frankenstein, parece ter sido eletrocutado. Neste relógio de Halloween os tons vibrantes - como é o caso do rosa nos botões e do amarelo nos ponteiros - contrastam com o preto da bracelete.

Já em D'oh of the Dead, é possível ver Bart Simpson caracterizado como se fosse uma caveira mexicana, que é um dos símbolos do Día de los Muertos. Neste modelo comemorativo, onde também surgem os seus restantes membros da família, destacam-se as flores coloridas, os ponteiros com ossos e um detalhe único: o facto de as diferentes personagens brilharem no escuro.