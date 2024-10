As novas peças fabricadas em vidro artesanal fazem parte de uma coleção limitada Happy Families, pensada para o Halloween. As cores vibrantes das beads apelam à época e têm a essência do Dia das Bruxas. Apesar de usar tons de preto, laranjas e brancos, os desenhos invocam felicidade, com caras sorridentes em todas as peças, os conhecidos “smiley” que representam uma ode à família e aos amigos.

Esta coleção apresenta ligeiras diferenças entre as seis peças e todas elas poderão ser encontradas online, designadas por Sorrisos em Família, Alegria em Família, Momentos em Família, Diversão em Família, União da Família e Amigos de Família.

Mas a Trollbeads não tem apenas estas peças alusivas à temática. A pensar nos entusiastas do Halloween, a marca recorda também as peças que já tem no seu portefólio.

Feitas em prata esterlina, podem ser encontradas online a Abóbora da Coragem, o Gato Assustador, o Feiticeiro de Labradorite, a Caveira Mexicana, ou ainda em pedra, as beads Olhos de Gato Preto e Olhos de Tigre Amarelo, entre muitas outras opções.