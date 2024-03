Segunda-feira

Quer um cabelo brilhante, suave e cheio de vitalidade? Se respondeu de forma afirmativa a esta pergunta temos uma novidade para lhe apresentar.

A K18 é uma marca belga que nasceu em 2020 após anos de investigação e que se destaca por colocar a ciência biotecnológica ao serviço dos cuidados capilares.

Desde o seu lançamento que tem dado que falar com a sua linha de produtos capilares que conseguem proporcionar mais força, brilho e elasticidade ao cabelo. O segredo para esta transformação reside na sua fórmula inovadora.

"A K18 distingue-se pela molécula K18Peptide™, clinicamente comprovada em reverter os danos do cabelo penetrando rapidamente no córtex de forma a atingir as camadas mais profundas da queratina do cabelo, revertendo sinais de descoloração, tratamentos químicos e danos causados pelo calor", pode ler-se no comunicado enviado.

Esta é composta por cinco produtos - champô, condicionador protetor, champô desintoxicante, óleo reparador e máscara reparadora leave-in - que já estão disponíveis em, em exclusivo, nas lojas Sephora.

Para mais informações sobre a K18 clique aqui.

Terça-feira

A Dolce & Gabbana acaba de lançar um duo de perfumes que pode ser usado em casal e cujo aroma intenso promete não deixar ninguém indiferente: o K&Q Eaux de Parfum Intense.

Destinados a clientes confiantes e com uma personalidade forte, a missão de criar estes dois novos aromas foi entregue a Daphné Bugey, mestre perfumista da marca italiana, que teve como ponto de partida os lançamentos originais com o mesmo nome.

Ambos contêm notas de limão e laranja, sendo que o Q é uma fragrância que combina o aroma da cereja com jasmim e âmbar, e no K é possível sentir figo, açafrão e couro. "A combinação destes elementos lança um rastro para uma viagem olfativa ainda mais poderosa", pode ler-se no comunicado.

O K Eau de Parfum Intense (50ml/100ml) e o Q by Dolce&Gabbana Eau de Parfum Intense (30ml/50ml/100ml) já está disponível nas perfumarias.

Quarta-feira

A gama anti-aging da marca francesa Yves Rocher acaba de ganhar um novo membro que tem tudo para um grande aliado de qualquer rotina de beleza feminina.

Chama-se Grande Cuidado Regenerante Supremo 3 em 1 e destaca-se por ser um creme de rosto que promete corrigir oito sinais de idade. A estrela deste lançamento é a Syringa, uma planta conhecida pelas suas propriedades regeneradoras, e que irá ajudar a nutrir a pele após a aplicação.

"As células preciosas presentes no botão desta planta, têm um poder regenerador único. Sozinhas, elas têm a capacidade de criar todas as partes da planta e uma extraordinária riqueza molecular", sobre esta novidade que da linha Anti-Âge Global.

Este é um produto multifunções que tanto pode ser usado como creme de dia, creme de noite e, para um efeito mais intenso, como máscara noturna, podendo ser aplicado duas vezes por semana.

O Grande Cuidado Regenerante Supremo 3 em 1 (PVP: 49,95€) da Yves Rocher já está à venda online.

Quinta-feira

O Atoderm Creme Ultra, que está entre os produtos mais populares da Bioderma para quem tem pele seca e sensível, acaba de ser relançado numa versão com fragrância.

Apesar de a fórmula se manter inalterada, aqueles que já eram fãs deste cuidado de corpo podem agora redescobrir este produto enriquecido com niacinamida e ómegas 3, 6 e 9 numa versão com aroma suave e delicado.

Recorde-se que o Atoderm, graças à tecnologia Skin Protect Complex, consegue proporcionar uma ação nutritiva e hidratante de longa duração reforçando a barreira cutânea da pele.

Indicado para todos os membros da família, o Atoderm Creme Ultra da Bioderma (PVPR: 24,95€) está à venda em farmácias.

Sexta-feira

Skin Glow é o nome da nova base de maquilhagem da Sensilis que, apesar de ser uma base, não se comporta exatamente como tal devido à sua textura leve.

No fundo trata-se de uma "maquilhagem dermatológica antioxidante com efeito segunda pele que aporta luminosidade e hidratação imediata", explica a marca sobre esta novidade que está disponível em diferentes tons.

Esta consegue aliar iluminação, hidratação e uniformização numa única fórmula enriquecida com diferentes ingredientes. A niacinamida vai atuar ao nível da aparência das rugas de expressão e uniformizar o tom da pele enquanto a hidratação fica a cargo das microesferas de ácido hialurónico que estão dentro do produto.

Em termos de resultados é possível obter uma pele com efeito luminoso, natural e mais rejuvenescida que não transfere e se irá prolongar até 24 horas.

A Skin Glow [Make-Up] da Sensilis está à venda por 39,50€.

Sábado

A pensar nas diferentes necessidades capilares que vamos tendo à medida que as estações do ano vão mudando, a OGX® apostou no lançamento de diferentes gamas que pretendem devolver saúde e vitalidade a todos os tipos de cabelos.

Um dos destaques da marca norte-americana é a OGX® Coconut Curls: uma gama criada especialmente para quem tem caracóis e está a precisar de uma boa dose de hidratação, brilho e flexibilidade.

Composta por champô e condicionador, este duo de produtos contém óleo de coco e mel, o que "ajuda a nutrir, a hidratar, a aumentar as ondas e a reduzir os cabelos soltos, conferindo caracóis perfeitos e sem frisado."

A gama OGX® Coconut Curls (PVPR*: 8,49€) está à venda em hiper e supermercados.

Domingo

A La Collection Privée de Christian Dior - conhecida por ser a linha de perfumes mais exclusiva da maison - tem um novo membro: o New Look.

A marca francesa acaba de dar as boas-vindas a esta novidade olfativa unissexo que, tal como o próprio nome indica, foi inspirada na famosa coleção criada por Christian Dior no final da década de 1940 e que foi revolucionária para a história da maison e do mundo da moda.

“Fiel a Christian Dior, que queria que os seus perfumes fossem o espelho olfativo, imaginei uma fragrância que ecoa o New Look atual", refere Francis Kurkdjian, o Diretor Criativo de Fragrâncias da Dior, em comunicado sobre a fonte de inspiração desta novidade e onde sobressaem as notas de aldeído e âmbar.

"Criei uma composição que dá lugar de destaque à beleza e ao aroma do âmbar, reinventados por uma nova frescura. O classicismo de um corte e a audácia da escolha das matérias-primas, aqui reorquestrados, como que desconstruídos para exprimir uma nova sensualidade. Escolhi matérias-primas com múltiplas facetas frescas e cintilantes, flexíveis e sensuais", adianta.

Disponível em três tamanhos - 40 ml, 125ml e 250 ml -, o perfume New Look da Dior já está disponível nas lojas oficiais e em Dior.com.