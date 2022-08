As flores exóticas, animais raros e praias tropicais foram o ponto de partida para a criação da nova coleção de maquilhagem da Catrice. A Tropic Exotic está repleta de cobres vibrantes e tons dourados e é composta por diversos essenciais de makeup para este verão.

Esta é composta por três produtos para o rosto: a Eyeshadow Palette, uma paleta de sombras de olhos com nove tons distintos e com vários acabamentos (8,99€), o Matt Face & Body Bronzer, um pó bronzeador com acabamento natural que pode ser aplicado na cara e no corpo ( 6,89€) e a Cheek Palette, uma paleta de rosto com grande variação de tons claros e escuros (10,29€).

Para além disso esta ainda inclui o Highlighter & Bronzing Brush, um pincel ideal para aplicar texturas em pó ( 6,89€), a Cheek Palette, uma paleta de rosto com grande variação de tons claros e escuros (10,29€) e dois vernizes em cores vibrantes ( 3,39€).

A coleção Tropic Exotic já está à venda e é de edição limitada.