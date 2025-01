"Crescemos a ouvir que a cor preta fica bem com tudo ou que é obrigatório ter pelo menos um vestido preto, mas o preto (que é na verdade um neutro acromático) pode ser um tom muito pesado para algumas pessoas", revela a consultora.

Para que saiba como acrescentar mais cor ao seu vestuário, ou se o preto é ou não uma cor que lhe fique bem, Sofia Dezoito deixa alguns tópicos sobre o que deve ter em conta na altura de escolher a cor do que vai usar.

1 – Teoria da Cor

A teoria da cor define o tom preto como um tom profundo, escuro e intenso. Por ser um tom neutro é verdade que conseguimos conjugá-lo com qualquer outra cor, mas pode pesar em certos looks, não trazendo a harmonia que muitas vezes procuramos (e nem sempre conseguimos encontrar). Por exemplo, um coordenado em tons claros, como bege, rosa ou verde, irá harmonizar melhor com acessórios que coordenem mais com estes tons, do que propriamente acessórios em preto, que vão tornar o visual menos leve e até menos elegante.

2 – Estudo da Cor

Além de nem sempre trazer harmonia a alguns looks, também existe a teoria da coloração pessoal (método sazonal expandido), que nos diz que existem tons mais indicados para cada um de nós. Tem a ver com o estudo de três dimensões: a profundidade (tons claros e escuros), a intensidade (tons vibrantes e tons mais suaves) e a temperatura (subtom de pele fria e subtom de pele quente). Nesta teoria, que faz equivalência às cores da paisagem relativamente a cada estação do ano (primavera, verão, outono e inverno), acabamos por não ter algumas das cores representadas, sendo o preto uma delas - e talvez aquela que suscita sempre maior admiração, precisamente por se achar que fica bem a todas as pessoas. Após o estudo da cor (realizado através de tecidos coloridos que são colocados junto ao rosto, tendo a luz natural como base, para uma análise fidedigna), conseguimos perceber que realmente um tom tão profundo e intenso como o preto nem sempre traz harmonia, sobrepondo-se muitas vezes à beleza humana, em vez de a favorecer.

A cor, seja ela qual for, deve estar em sintonia com os tons da nossa beleza natural, tal como somos, respeitando tom de cabelo, olhos e claro, o subtom frio ou quente. Muitas vezes, a cor preta traz olheiras, um ar mais cansado e uma pele mais pálida a algumas pessoas, enquanto que outros tons neutros podem naturalmente ser uma melhor opção. O ideal será mesmo fazer este estudo da cor para saber quais são as mais adequadas no seu caso.

3 – Tons Universais

Caso ainda não tenha realizado o seu teste de coloração pessoal, mas já desconfie que a cor preta não a favorece assim tanto (ou até outras), pode optar para já, pelos tons ditos universais. Estas cores têm esta designação por serem tons naturalmente equilibrados nas três dimensões que falámos anteriormente: profundidade, intensidade e temperatura.

Alguns exemplos: Rosa goiaba, Vermelho melancia, Cor de vinho, Verde garrafa, Verde esmeralda, Turquesa, Azul petróleo, Azul ganga, Azul marinho, Lilás, Fendi, Off-white.

Estes tons, além de serem uma boa opção para a maioria das pessoas, são facilmente conjugáveis entre si, o que pode desbloquear algumas das inseguranças que muitas vezes existem associadas à montagem de looks e coordenados mais criativos.

4 – Usar o preto de forma inteligente

Mesmo que nem sempre o preto nos favoreça, não é por isso que deixamos de gostar dele ou temos que deixar de usar. Para quem não harmoniza neste tom, a solução pode passar por usar esta cor mais longe do rosto (decotes em V, redondos ou à barco), com acessórios noutros tons que sejam mais favorecedores (lenços coloridos, jóias e bijuterias noutras cores) e optar por partes de cima noutras cores e deixar o preto para as partes de baixo. Se não tem esse tom na sua cartela de cores, mas já tem muita coisa nessa cor no seu armário, o que se deve lembrar, é de evitar aproximar esse tom do rosto e optar por acessórios, ou terceiras cores, nos tons que já sabe que a favorecem.

"As minhas clientes de coloração pessoal vêm muitas vezes com receio de descobrir que a cor preta não está na sua cartela de cores. Mas, como digo sempre, o teste de coloração é para nos trazer mais conhecimento e com isso mais liberdade na escolha dos tons que queremos trazer para a nossa imagem pessoal", comenta a consultora. "Estas mesmas clientes, que só usavam preto, já conseguem neste momento manter um equilíbrio com outros tons que as favorece mais e sentem-se agora mais seguras quando precisam fazer compras ou na altura de escolher o que vestir e coordenar no dia a dia", finaliza.