A La Redoute, cada mês, apresenta uma nova tendência, mas 2022 só poderia começar com um design casual, confortável e simples (mas não simplista) - como o Romantic Preppy.

Esta tendência é marcada pelo estilo clássico, urbano e desportivo, em que se destacam os cortes retos e as golas XXL, para a mulher, e os padrões divertidos com jogos gráficos, para um público feminino adolescente.

COLEÇÃO MODA MULHER E A TENDÊNCIA ROMANTIC PREPPY:

Intitulada Romantic Preppy, esta coleção MODA Mulher, é composta por cores clássicas - os marinhos, verde-garrafa, bege e o borgonha. Vamos poder encontrar estampados com bolinhas, riscas, xadrez e flores frescas, cuja conjugação origina um look enérgico de inspiração parisiense.

Aliados ao conforto, simplicidade e casualidade, estes looks mostram-se também arrojados, através da inserção de letras e caracteres tipográficos universitários.

São várias as combinações possíveis: as saias fluidas e compridas com padrão, para baixo; e uma camisa com nó larga, para cima; umas calças de cintura alta, conjugadas com uma camisa com folhos e gola XL; umas calças de ganga, para baixo, com uma camisa neutra e lisa e um blazer xadrez com corte reto, para cima; ou ainda, um vestido comprido floral, com umas botas pretas de atacadores.

Nesta tendência destacam-se essencialmente os padrões divertidos, com jogos gráficos, os volumes confortáveis, as tipografias do campus e um estilo predominante Peace & Love dos anos 70.

Neste sentido, são sugestões que deliciam mulheres de todas as idades que se identifiquem com estes atributos. Também as jovens adolescentes se identificam com estas sugestões, pelo que poderão ser peças facilmente partilhadas entre mães e filhas.