Rita Pereira celebra este sábado, 3 de junho, a conquista de mais "um sonho realizado". A atriz lançou hoje a sua primeira coleção de biquínis.

"Como sabem, eu nasci em frente à praia, toda a minha vida passeei na praia, fosse de verão ou inverno. E sempre foi um lugar de força, inspiração, equilíbrio e amor", começou por declarar, partilhando na sua conta oficial de Instagram as primeiras imagens das peças.

A atriz juntou-se à Luípa Beachwear, marca 100% portuguesa, para criar uma coleção tal como gosta de usar, com "cores bonitas, cortes simples, que desenham o corpo da mulher, que não deixam muitas marcas, que seja confortáveis, que fiquem bem em vários tipos de corpos, que dêem confiança, sensualidade e poder de liberdade à mulher".

"Quero que as mulheres vistam estes biquínis e se sintam empoderadas, lindas, sexys, sem receios, confiantes e acima de tudo LIVRES no seu corpo", defende ainda, radiante com o resultado final.

