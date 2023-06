Saúl Ricardo foi este sábado, 3 de junho, o grande protagonista da emissão do 'Alta Definição', da SIC. O músico voltou a recordar a sua conturbada história de vida numa entrevista emotiva conduzida por Daniel Oliveira.

Saúl era ainda criança quando fez sucesso em Portugal a cantar o tema 'Bacalhau à Portuguesa', de Quim Barreiros.

Nessa época deixou de "faltar dinheiro para tudo" e a família passou a viver uma vida desafogada. Os pais, que eram artistas de circo, geriam a sua carreira, marcavam as centenas de espetáculos que fazia todos os anos e gastavam os lucros no que achavam necessário.

Saúl, garante, "nunca ficou com nada" e não tinha "acesso direto ao dinheiro" por ser ainda uma criança.

Só aos 18 anos, quando precisou de levantar dinheiro para algo relacionado com a escola, percebeu que tinha na conta 14 euros e 50 cêntimos.

"A mim não me interessa o dinheiro gasto, os imoveis perdidos... Só me interessa uma coisa, o abandono dos pais para os filhos. Não me abandonaram só a mim, abandonaram cinco filhos. E acho que o que me dói mais foi não haver uma explicação", recordou.

O músico tentou saber o que teria acontecido a todo o dinheiro amealhado com a vida artística, mas diz estar "até hoje à espera da resposta".

"Pensei no suicídio na altura. Tive a ajuda da minha esposa, que era uma menina de 16 anos, se não hoje podia não estar aqui", disse, explicando que esta foi a época mais difícil da sua vida.

Saúl assegurou que na altura a família ganhou mais de "meio milhão de euros" e diz ter provas do valor de que fala. O dinheiro, diz, foi esbanjado em bens materiais e numa vida de luxos da qual os filhos do casal nunca chegaram a usufruir.

O músico não condena que o dinheiro fosse usado para toda a família, ou até em investimentos, apenas não percebe o porquê de os pais não terem pensado nos filhos.

Ainda que o choque de ter ficado sem nada e o sentimento de abandono tenham sido difíceis de gerir, para Saúl o pior veio depois.

"O que fizeram não se faz a um filho. Só posso dizer que é muito doloroso", atirou, referindo-se ao que aconteceu depois de a sua verdade ter sido tornada pública.

O músico viu grande parte da família virar-se contra si e os pais acusarem-no de ter sido ele, ainda na adolescência, a gastar o dinheiro.

Saúl não fala com os pais "há mais de 15 anos" e não tem relação próxima com os irmãos. Não tem esperança numa reconciliação e assegura que poderia até perdoar, mas nunca esquecer o que lhe foi feito.

Pelos pais, admitiu, não consegue ter agora qualquer tipo de sentimento. "Não posso dizer que é amor. Não sinto nada", completou.

