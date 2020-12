Rihanna estreia a sua marca de produtos de cuidados para a pele, a Fenty Skin, disponibilizando-a em lojas selecionadas com presença mundial como a Sephora, Boots e Harvey Nichols.

A cantora desenvolveu a Fenty Skin em parceria com a Kendo Brands no início deste ano, com a missão de oferecer soluções simples para todos os tons e tipos de pele. Com esta expansão, a Fenty Skin torna-se ainda mais acessível a um número ainda maior de consumidores em lojas em 30 países.

A Fenty Skin representa a nova cultura de produtos de cuidados para a pele, oferecendo produtos puros, descomplicados e eficazes para todos. Cada produto multitarefa é fácil de usar e com uma série de benefícios.

Idealizados para complementar os produtos de maquilhagem da Fenty Beauty, foram testados em todos os tipos e tons de pele para funcionar perfeitamente em conjunto. Com a expansão da Fenty Skin para as lojas, todos poderão facilmente navegar e desfrutar da Fenty Skin e da Fenty Beauty no mesmo lugar.

Inspirada no seu estilo de vida, Rihanna reuniu ingredientes do mundo inteiro, como o ácido hídrico e a niacinamida, para resultados clinicamente comprovados. Deu prioridade a fórmulas puras que também são veganas, sem crueldade, sem glúten e que respeitam o meio ambiente. Por exemplo, o hidratante diurno com filtro solar não prejudica os corais, e materiais recicláveis foram uma prioridade nas embalagens, que além de inteligentes e recarregáveis ainda mantém a sua aparência luxuosa.

Além disso, elevou toda a experiência com texturas flexíveis e únicas e fragrâncias quentes, deliciosas e puras. Com a Fenty Skin, Rihanna partilha as suas rotinas de cuidados com a pele para alcançar uma aparência brilhante e saudável, tanto para o dia quanto para a noite.

Fenty Skin by Rihanna

A coleção Fenty Skin inclui:

Total Cleans'r Remove-It-All Cleanser

Um removedor de maquilhagem e purificador de pele cremoso que remove impurezas, oleosidade e maquilhagem de longa duração sem deixar a pele ressequida.

Fat Water Pore-Refining Toner Serum

Um híbrido de toner-serum revolucionário que interaje com os poros, melhora a aparência de manchas escuras, ilumina, suaviza e combate o brilho - tudo sem danificar a pele.

Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen

Hidratante e protetor solar numa combinação leve, sem óleo e verdadeiramente invisível em todos os tons de pele com um leve toque cor-de-rosa. Combate a desidratação, a descoloração e as manchas escuras, além de não interferir com a maquilhagem. Além disso, é recarregável.

Instant Reset Overnight Recovery Gel-Cream

Um creme hidratante em gel que hidrata instantaneamente, reduzindo a aparência de linhas e rugas para revelar uma aparência mais fresca e mais brilhante pela manhã. Em apenas uma semana, a aparência de poros e manchas escuras também melhora.

Fenty Skin Start 'R Set

Um conjunto de 3 unidades em tamanho mini para viagem do Total Cleans'r, o Fat Water e o Hydra Vizor.