Ricardo Preto é o novo diretor criativo da Amorim Luxury, o grupo liderado por Paula Amorim. A notícia, que foi anunciada esta segunda-feira em comunicado, marca o regresso do estilista a terras lusas.

Sobre este novo desafio profissional, o designer de moda refere que “este é um projeto disruptivo em Portugal, com um conceito inovador e uma oferta de excelência, no qual acredito bastante. A Amorim Luxury tem um potencial enorme de crescimento e não teria, certamente, regressado a Portugal caso não fosse para abraçar um desafio com esta dimensão”.

Ricardo Preto será responsável pela implementação do conceito “food meets fashion meets hospitality” tendo em vista o crescimento e internacionalização do grupo. Para além disso terá como principais funções o desenvolvimento das marcas próprias (JNcQUOI Comporta, JNcQUOI House, JNcQUOI Maison e PAULA), posicionamento das marcas já existentes, concepção criativa, contactos com novas marcas representadas e definição da identidade visual do grupo.

Para Miguel Guedes de Sousa, CEO do grupo, esta aposta "virá enriquecer o nosso negócio com a aplicação das melhores práticas que adquiriu ao longo da sua carreira, principalmente através da experiência nos últimos anos no mercado de luxo internacional.”

Recorde-se que ao longo dos últimos anos Ricardo Preto estava a trabalhar para a conceituada loja de departamento Rustan’s, nas Filipinas. Em 2016, ingressou no mercado asiático, desenhando as coleções Ricardo Preto exclusively for Rustan’s e U by Ricardo Preto for Rustan’s, assim como acessórios para as duas linhas. Em 2018 assumiu a direção criativa, tendo sido responsável pela interpretação da visão artística da Rustan’s.