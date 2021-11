A Samsung Electronics e a TOUS, a marca de joias e acessórios no segmento de luxo acessível, reúnem moda e tecnologia com o lançamento do novo Samsung Galaxy Watch 4 for TOUS, que combina a tecnologia mais inovadora com o estilo TOUS genuíno.

O design TOUS exclusivo para o Galaxy Watch4 consiste numa bracelete intercambiável em silicone rosado, e uma adicional em preto, decoradas com os seus icónicos ursos em alto-relevo, além de inúmeras opções de personalização do ecrã, para poder dar o seu toque pessoal e único.

O Galaxy Watch 4 é uma evolução da versão anterior, com carregamento mais rápido, especificações melhoradas e mais funcionalidades. Com 1,5GB de memória RAM, um processador mais potente, ecrã com mais resolução, e acesso ao ecossistema de apps da Google, da Samsung e de terceiros (como o Whatsapp ou o Spotify), este é um smartwatch que coloca o mundo no seu pulso com estilo.

créditos: Samsung x Tous

A tecnologia Bluetooth v5.0 permite-lhe ficar conectado às pessoas, durante todo o tempo e da forma mais simples possível, com a opção de respostas inteligentes, e acesso ao histórico de mensagens e à sua lista de contactos.

Apresenta também as últimas novidades da aplicação Samsung Health Monitor, incluindo a monitorização de indicadores de saúde como a massa muscular, a taxa metabólica basal, níveis de água corporal ou tensão arterial, padrões de sono e mesmo do ciclo menstrual, entre muitas outras funcionalidades.

Compatível com o sistema Android 6.0 ou superior, e bateria com autonomia até 40 horas, este relógio apresenta uma caixa em alumínio rose gold, resistência à água até 5ATM, e uma bracelete adicional preta também em silicone.

O novo relógio Samsung Galaxy Watch 4 for TOUS está já disponível em relojoarias e ourivesarias de todo o país.