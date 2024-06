Conhecida pelas suas coleções especiais dedicadas ao universo Disney, este verão a Pandora volta a trazer um pouco da magia dos clássicos de animação para as suas joias.

Disney x Pandora The Lion King é o nome da nova coleção lançada pela marca de joalharia dinamarquesa e que asssinala uma data muito especial: os 30 anos deste filme que continua a consquistar miúdos e graúdos.

"Explorando os temas da identidade e ciclo da vida, esta coleção - que integra a linha Pandora Moments - destaca a jornada de Simba, o filho do Rei Mufasa e da Rainha Sarabi, enquanto enfrenta os desafios de crescer e assumir o seu papel como futuro rei da selva", pode ler-se em comunicado.

Para além de vários elementos e cores que nos remetem para a savana africana, Timon, Pumba, Simba e Nala são as quatro personagens que os fãs podem encontrar em algumas das seis peças que compõem esta linha de joias.

Conta Pendente Timon & Pumba divisível em prata 925 e esmalte (79€), Conta Simba em liga com revestimento de ouro 14K e esmalte (79€), Conta Nala com revestimento em ouro rosa 14 (79€), Anel em liga com revestimento de ouro 14K (69€) e Conta vidro murano em prata 925 e vidro de murano (49€).

Para além das novas contas e pendentes que compõem esta linha, é de destacar a pulseira com fecho em prata 925 e couro (49€) que incorpora uma das frases mais emblemáticas deste clássico infantil: "Remember who you are” (“Lembra-te de quem és” em português).

Descubra a nova coleção da Pandora já está disponível nas lojas e online.