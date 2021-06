O Espaço Guimarães acaba de lançar a iniciativa digital NO.BAD.OUTFITS com as dicas de moda mais trendy que os apaixonados por moda não vão querer perder.

São vários os convidados, profissionais da área de moda, que vão partilhar as suas sugestões de looks e peças chave nas redes sociais do centro comercial.

Entre estilistas, modelos, figuras públicas e instagrammers, são muitas as caras conhecidas que se juntam ao projeto de fashion advisory. Inspire-se nas sugestões únicas dos convidados NO.BAD.OUTFITS para apostar num guarda-roupa cheio de estilo e personalidade.

Os primeiros tutoriais já estão disponíveis nas redes sociais do Espaço Guimarães. Conheça as escolhas do estilista Pedro Crispim para descobrir os melhores looks masculinos, pensados para deslumbrar em ocasiões especiais.

Já a modelo Catarina Corujo explica-nos como fazer as melhores combinações para arrasar nesta estação.

Mas ainda há muito por desvendar. A apresentadora Inês Gutierrez e instagrammer Diana Lopes de Silva vão partilhar também as suas peças preferidas.

Fique atento ao perfil de Instagram do Espaço Guimarães para conhecer em primeira-mão as últimas tendências de moda e as dicas exclusivas dos melhores Fashion Advisors de Portugal.