Foi o hair stylist Anthony Turner e equipa criaram um penteado elegante, que pode ser visto no desfile outono/inverno 23 de Victoria Beckham. Fique a saber mais pormenores sobre este look que tem tudo para ser tendência esta estação.

Qual é a inspiração por detrás do penteado usado no desfile e porque é que este look foi escolhido?

A inspiração é baseada num penteado muito chique, elegante, mas descontraído, que faz match com a ilustração da moda. É um look que se ajusta perfeitamente às proporções das roupas da coleção.

Como trabalhou com a Victoria para criar o penteado para o desfile primavera/verão 23?

Victoria sabe o que está a fazer! Ela queria que o seu modelo nesta temporada parecesse finalmente despreocupado, mas precisava de um penteado que condissesse bem com as proporções da coleção. Ela explicou que este é um penteado que dá a sensação de ter sido feito em casa e para qualquer ocasião do dia a dia.

Que ferramentas/produtos utilizou e porque os escolheu?

Utilizámos a styler ghd Duet Style 2 em 1 para obter uma forma suave no topo e o modelador ghd Unplugged, sem fio, nas pontas para dar um acabamento natural, mas mais definido. Utilizámos o ghd Sleek Talker para dar um aspeto mais saudável, mais suave e brilhante ao cabelo.

Quais são as suas melhores dicas para recriar este look em casa?

Para conseguir este look em casa, tente usar apenas as suas mãos e dedos, e não uma escova, para conseguir o toque natural do estilo. Use um elástico para atar o rabo-de-cavalo e garantir que está definido, elegante e não se solta.

Partilhe o passo-a-passo sobre como criar este look.

Comece por aplicar um spray protetor do calor no cabelo húmido e depois crie um risco ao meio com um pente. De seguida, trabalhe o cabelo por partes com a uma novidade, a styler ghd Duet Style, que trabalha no cabelo húmido para secar e pentear simultaneamente para um resultado liso, suave e brilhante. Quando o cabelo estiver seco, escove todo o cabelo para trás. Ate um elástico à volta do rabo de cavalo na nuca e prenda-o com um nó.

Por fim, crie uma pequena onda no cabelo usando um modelador em pequenas partes. Termine o look com uma laca para uma fixação duradoura.

Que tendências vê que são importantes para a primavera/verão23? Qual é a sua tendência favorita da estação?

Estamos a ver looks mais intensos nesta temporada com muito gel e brilho. Penteados que significam “negócio”! Eu pessoalmente adoro este estilo e quero ver mais dele.

O que mudou no mundo do cabelo à medida que avançamos para uma maior abertura no que toca à diversidade de estilos e texturas de penteado?

Penso que temos de nos perguntar por que razão estamos a caminhar para essa abertura? Porque não fomos abertos no passado e porque é que ainda não estamos totalmente abertos? Penso que só então seremos capazes de dizer honestamente quais são essas mud