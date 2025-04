Com o verão à porta e a temporada de festivais a aproximar-se, a ghd apresenta uma inovação para quem quer um look descontraído mas impecável: o novo ghd Wavey. Esta nova styler, com três cilindros, foi criada para dar forma a ondas soltas, volumosas e naturais, com o brilho e movimento típicos de um dia de praia, sem precisar de areia ou mar por perto.

Os resultados prometem menos duas vezes de frizz, 30% mais brilho e proteção contra danos térmicos. Esta ferramenta torna o styling fácil e rápido, graças à tecnologia de calor PTC, que assegura uma temperatura constante de 185°C. Assim, é possível definir ondas perfeitas sem comprometer a saúde dos fios.

Ondas perfeitas e brilho máximo: esta nova ferramenta consegue dar-nos um cabelo de verão todo o ano créditos: Divulgação

Pensada para quem valoriza praticidade sem abdicar de um cabelo bonito e saudável, a nova aposta da ghd (PVP de 199€) pode ser um must-have desta estação. Ideal tanto para o dia a dia como para eventos especiais, está já disponível no site da marca, em salões de cabeleireiro parceiros e nos principais retalhistas especializados.