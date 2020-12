A coleção Conscious Exclusive outono/inverno 2020 da H&M apresenta peças requintadas feitas a partir de materiais de origem sustentável e resíduos.

O que normalmente é deitado fora é propositadamente transformado em novas peças que vão ser estimadas e valorizadas, permitindo-nos apreciar o potencial do desperdício e inspirar-nos nas inúmeras possibilidades da economia circular.

Estas peças foram criadas a partir de processos inovadores e materiais sustentáveis, usando um processo único peça a peça. Tudo isto deu origem a moda feminina, como opulentos vestidos de noite, acessórios com flores, peças volumosas, entre outros.

Os acessórios incluem gargantilhas ousadas, brincos, clipes para sapatos em metais reciclados e um par de óculos de sol feitos de Made of Air®, um material parcialmente feito de biomassa residual.

Os sapatos da coleção foram feitos com VEGEA, um couro vegano parcialmente feito de derivados do vinho. As estampas de toda a coleção são inspiradas em papéis de parede e tapeçarias florais vintage.

Duas lojas H&M em Estocolmo e Berlim oferecerão um serviço de aluguer de seis peças diferentes da coleção - algumas são exclusivas apenas para o serviço de aluguer, enquanto outras são feitas em cores exclusivas.

A campanha incentiva ainda a que se use o lixo para mudar a moda. Zinnia Kumar, ecologista, ativista e modelo nascida na Austrália e residente em Londres, é a cara da campanha.

A Conscious Exclusive já se encontra disponível na loja online da marca.