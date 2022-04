Ser mãe não é fácil, mas é sem dúvida o melhor papel do mundo. É com Elas que descobrimos o mundo, que nos sentimos protegidos, portanto todas as ações serão poucas para mostrar o quanto a nossa mãe é especial para nós.

Para celebrar a data de todas as mães, a Leonor Silva Jewellery tem o presente ideal repleto de significado e emoção que vão deixar qualquer mãe sem palavras.

créditos: Leonor Silva Jewellery

De cima para baixo, esq. para a direita: Bracelete Coleção BECAUSE I`M A QUEEN; anel ajustável coleção BECAUSE I`M A QUEEN; pregadeira Doll Hanger Brooch coleção OH… MY GOD! I CAN`T RESIST; brincos Lux Chips coleção SURVIVAL KIT; anel ajustável coleção SURVIVAL KIT.

COLEÇÃO: BECAUSE I`M A QUEEN

Esta coleção composta por braceletes, anéis e choker pretende dar força a cada mulher para usar o que entender porque é rainha de si própria.

Estas duas peças pertencem à última coleção da Leonor Silva Jellewery trabalhada com base no ultimo relatório da ONU em que refere que só 55% das mulheres no mundo têm auto-determinação sobre o seu corpo e os seus atos.