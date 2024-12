O Ring Watch CRW-001 é o mais recente lançamento da marca japonesa Casio e que promete revolucionar a forma como vemos as horas.

Esta novidade tem a particularidade de surpreender pelo seu formato inusitado, conseguindo, através de tecnologia e originalidade, trazer a função do relógio para o interior de um anel tradicional que usamos no dedo.

Casio cachimbo yubiwa créditos: Casio divulgação

Para quem não sabe, o Ring Watch CRW-001 foi inspirado no tubo yubiwa, um anel cachimbo desenvolvido pela Kashio Seisakujo, a antecessora da Casio Computer Co., Ltd, em 1946.

Foi com isto em mente que a marca japonesa decidiu criar um anel relógio miniatura, com um diâmetro interior de 20 mm, feito em metal e totalmente à prova de água.

Ring Watch CRW-001 créditos: Casio divulgação

"Criar uma versão do tamanho de um anel e totalmente em metal do relógio Casio requer o uso de moldagem por injeção de metal (MIM), um método de processamento de metal no qual um pó fino de metal é injetado em moldes. A caixa, o fundo da caixa e o aro são moldados numa única peça, reproduzindo fielmente a forma complexa do relógio Casio, até ao design com covinhas na bracelete", pode ler-se no comunicado enviado pela marca.

Em termos de design, este inlcui um LCD digital, luz intermitente e três botões que permitem aceder a diferentes funções, como calendário, hora dupla e cronómetro.

O anél relógio CRW-001 da Casio já está disponível por 119€ aqui.