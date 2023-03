Alexandra Oliveira nasceu em Guimarães, vive e trabalha em Guimarães. Estudou Design de Moda no Citex Porto. Fez várias formações na área do têxtil. Participou em várias exposições coletivas de arte contemporânea com arte têxtil. Deu formação na área do design de moda na escola Cenatex, de 2000 a 2012. Elabora coleção própria com o nome “pé de chumbo” desde 1995.

Cria e fabrica 90% dos tecidos das coleções por um processo próprio quase artesanal e exclusivo que desenvolveu. Participa, 2016 -2019- PORTUGAL FASHION - Fashion Week, Portugal. 2016-2017 – ALTA ROMA - Fashion Week, Roma, Italy. 2019 – Fashion Week Moçambique a convite do Portugal Fashion.

Desde 2007 participa em feiras de moda internacionais com a coleção pé de chumbo conquistando novos clientes e impondo as suas características tanto a nível do design como na fabricação de tecidos e malhas por um processo quase artesanal e exclusivo.