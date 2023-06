Moab Speed, ideais para a montanha

No que toca à sustentabilidade em modelos de montanha, um dos focos da estação são os Moab Speed que vão conquistar os os amantes de velocidade e oferecem resistência até nos trilhos mais difíceis. Este modelo destaca-se pela sua leveza e proteção reforçada, contando com forro de malha, cobertura de palmilha 100% reciclada e uma sola Vibram® Ecostep Recycle feita com 30% de borracha reciclada.

Moab Flight, para uma boa performance

Dentro da performance, destaca-se o Moab Flight que regressa nesta primavera-verão com propostas masculinas e femininas e numa grande variedade de cores. Com foco na sustentabilidade, este modelo apresenta gáspeas em malha 70% reciclada, atacadores 100% reciclados, sola com tecnologia Vibram® EcoStep com borracha 30% reciclada e palmilha 50% reciclada.

Speed Solo, um modelo casual

Dentro dos modelos casuais o destaque vai para os Speed Solo. Construído com materiais reciclados nos atacadores, revestimento da palmilha, forro de malha e sola, este possui ainda espuma de performance BLOOM™, feita com 10% de biomassa de algas, que transforma água saturada de algas em água limpa no processo.

Hydro Moc, ideiais para a água

Com o tempo quente não podiam faltar os modelos de água onde se destacam os Hydro Moc. Este modelo vegan, que é mais sustentável do que outros modelos semelhantes, também é feito com espuma BLOOM™.

Estes modelos estão à venda online e nas diferentes lojas físicas da marca, em Lisboa (Rua do Ouro nº277) e nos Centros Comerciais Amoreiras, Braga Parque, Colombo, Ubbo, Fórum Almada, Norte Shopping, Alegro Montijo.