Palma de Ouro de Cannes é fabricada pela Chopard. Joalheira garante que é único troféu ético atribuído na sétima arte

É uma das distinções mais ambicionadas pelos realizadores de cinema e, segundo a joalheira que o fabrica anualmente, o único troféu ético atribuído na sétima arte. A Palma de Ouro, o prémio maior do Festival Internacional do Filme de Cannes, um dos mais prestigiados festivais de cinema do mundo, é produzido pela luxuosa marca suíça, fundada em 1860. Esta joia em forma de troféu é composta por uma palma com 19 folhas de ouro amarelo acopladas sobre uma estrutura retangular feita em cristal de rocha.

O metal precioso usado na sua produção é certificado, desde 2014 pela Fairmined, uma empresa que garante que o ouro adquirido pela companhia suíça, na posse de uma família alemã desde 1963, é proveniente de minas artesanais ecorresponsáveis, que operam apenas em pequena escala, proporcionando um desenvolvimento económico e social e garantindo a proteção ambiental às comunidades que vivem da extração, com a supervisão da organização não-governamental Alliance for Responsible Mining (ARM).

Criada em 1955, a Palma de Ouro deixou de ser atribuída em 1963. Há 45 anos, em 1976, foi recuperada pela organização do certame. Em 1998, o troféu foi redesenhado por uma mulher, Caroline Scheufele, copresidente e diretora criativa da Chopard, marcando o início da parceria oficial entre o Festival Internacional do Filme de Cannes e a joalheira, que passa também a produzi-la. Além de 19 folhas de ouro de 18 quilates, que pesam 118 gramas, o galardão leva um pedestal em cristal de rocha lapidado, que pesa 1,248 quilos.

O processo de produção da peça, que tem 13,5 centímetros de altura e 9,1 centímetros de largura, demora cerca de 40 horas e envolve anualmente uma equipa de cinco artesãos. Na base, apresenta um coração, em homenagem ao símbolo de assinatura da Chopard. Para além da Palma de Ouro, são atribuídos mais oito prémios, incluindo o de melhor ator e de melhor atriz. Este ano, estão a concurso 24 filmes. O festival, cancelado o ano passado por causa da pandemia, arranca hoje em França e estende-se até dia 17 de julho.