Julia Roberts, atriz e produtora cinematográfica norte-americana de 53 anos, é o rosto das duas novas coleções de relógios da Chopard. Happy Sport 33 mm e Happy Sport the First são as novas propostas da empresa fabricante de relojoaria e joalharia suíça, fundada em 1860 pelo empreendedor helvético Louis-Ulysse Chopard. A primeira apresenta 12 versões inéditas do icónico modelo Happy Sport, lançado em 1993, idealizado pela alemã Caroline Scheufel, diretora artística e copresidente da marca.

A segunda, que também pode ver na galeria de imagens que se segue, integra dois modelos de edição limitada. Uma com 1.993 exemplares em homenagem ao ano de criação da versão original e outra, ainda mais exclusiva, com 788, um número da sorte para a executiva germânica. Uma das inovações é a nova caixa em aço com diamantes, Lucent Steel A22, que foi redesenhada, passando agora a integrar o Manufacture Chopard 09.01-C, um movimento com enrolamento automático.

Os dois novos modelos da coleção Happy Sport the First assemelham-se muito ao original que os inspirou. "Eu pretendia um relógio que pudesse usar durante todo o dia, que desse para ir ao ginásio, ao escritório ou a um restaurante ao fim do dia", referiu Caroline Scheufele quando apresentou o Happy Sport em 1993. Para além de diamantes, estão adornados com dois cristais de safira. Mais versátil é a coleção Happy Sport 33 mm, composta por 12 versões inéditas do modelo lançado há 28 anos.

Pela primeira vez desde a sua criação, está disponível com uma caixa de 33 milímetros e surge agora numa dúzia de reinterpretações em aço, em ouro rosa e em variações que juntam dois tipos de metais, com braceletes em metal ou em pele. Um dos modelos é fabricado com ouro de 18 quilates obtido através de meios de extração éticos e responsáveis. As 12 propostas integram a caixa Lucent Steel A223, produzida com uma liga antialérgica, além do movimemto Manufacture Chopard 09.01-C.