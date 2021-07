Desenvolvidos nos workshops de design e centros de criatividade do New Guards Group, os novos modelos da Palm Angels são inspirados pelos códigos da marca, nascidos através do diálogo inato com a coleção pronto a vestir e uma evolução natural da sua extensão contínua.

As formas geométricas firmes dos modelos de acetato fundem-se ou colidem com o logótipo metálico ousado e visível Palm Angels para afirmar a estreia da marca no mundo dos óculos.

Essencial, mas audaz, a coleção apresenta dois modelos unissexo, disponíveis em várias cores: Palm e Angel, uma conversa de duas almas complementares.

Inesperado é a palavra-chave para Palm. Uma dissonância desconcerta a estrutura, quebrando a linearidade da haste e criando uma distorção na armação.

Uma sensação subtil dos anos 90 a combinar com uma atitude rock: Angel apresenta uma estrutura sólida, onde o logotipo maxi Palm Angels na icónica fonte gótica da marca, define a sua personalidade.

A coleção de eyewear Palm Angels é apresentada por uma campanha de vídeo e fotos de David Sims, que celebra o seu novo acrescento ao universo Palm Angels.

Em Portugal, esta coleção encontra-se disponível em exclusivo nas lojas da André Opticas.