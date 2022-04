Depois de ter lançado a nova coleção SS22 Heritage Echoes, composta pelos modelos OG Heritage Echoes, Slip On, Tie Dye e Stripes, a Sanjo junta a estes, o modelo que vai trazer a vibração de South Beach para o seu look diário.

Todos os modelos desta coleção nos levam a um lugar ou ao eco do nosso passado. Desde o modelo Tie-Dye que nos leva às décadas de 60 e 70 com o tingimento de tecidos, ao modelo Stripes, com camadas leves de riscas suaves que nos leva aos longos dias de verão e oferecem uma maior conexão com a natureza, ao Heritage Echoes que faz uma homenagem às épocas mais icónicas do basquete de cano alto.

Para completar esta herança, a marca apresenta as Color Blast. As sapatilhas que prometem transmitir calma, suavidade e serenidade, o que na década de 20 eram o contrapeso perfeito para os excessos das cores saturadas.

As Color Blast apresentam os clássicos modelos K100 e K200 em cru mas, como o nome indica, são quatro modelos com as solas disponíveis em quatro cores diferentes: cru, verde pastel, amarelo e um rosa nude.

Este modelo não apresenta apenas suavidade, mas um aceno para as fachadas Art Deco de Miami, bem como as mangas de fato enroladas popularizadas pelos programas de TV dos anos 1980 na mesma cidade.