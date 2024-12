Depois de Peach Fuzz, que trouxe delicadeza e suavidade para as nossas vidas, a Pantone Color Institute acaba de revelar ao mundo aquela que vai ser cor que promete dominar o ano de 2025.

O número 17-1230 Mocha Mousse foi a tonalidade eleita pela empresa norte-americana que a associa a "conforto", "elegância" e "sofisticação". Tal como o próprio nome indica, esta remete-nos para um tom de castanho que nos faz lembrar uma sobremesa bem tradicional, a mousse de chocolate, e que vai marcar as principais tendências de cores para os 12 meses do próximo ano.

"Naquela que é a Cor do Ano Pantone 2025, olhamos para uma tonalidade mais suave de castanho cuja riquesa inrerente e sensorialismo e calor reconfortantes ampliam ainda mais o nosso desejo pelo conforto, e a indulgência em simples prazeres que podemos dar e partilhar com os outros", referiu Laurie Pressman, Vice Presidente do Pantone Color Institute, no site oficial.

Recorde-se que a Pantone, famosa pelo seu sistema Pantone Matching System (PMS), é considerada a autoridade mundial em matéria de cores e que, desde 1999, é responsável por anunciar aquela que é a cor do ano.