A experiência no espaço Museu de Arte Contemporânea da ModaLisboa, criado por Olga Noronha, guiou os convidados ao ponto mais profundo da alucinação hipnagógica.

A inspiração da criadora do Porto é a hipnagogia, nada mais nada menos que o período entre a vigília e o sono. "No momento de adormecimento, sono NREM, as alucinações hipnagógicas tomam conta dos sentidos visuais, táteis e auditivos, revelando figuras vívidas de fortes tonalidades e altos contrastes, imagens quiméricas com as mais diversas formas fluídas e harmoniosas ou, para outros, geométricas e exatas", descreve a direção da ModaLisboa.

ModaLisboa termina este domingo

A ModaLisboa voltou ao Pátio da Galé, para a apresentação de coleções de marcas e ‘designers’ nacionais. Na quinta-feira foi dia de debates e a inauguração de uma exposição nas Carpintarias de São Lázaro.

A 61.ª edição marca o regresso da iniciativa ao centro da cidade, mais especificamente ao Pátio da Galé, no Terreiro do Paço.

“De vez em quando temos que regressar àquilo que é a nossa base”, referiu a presidente da Associação ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, em declarações à Lusa, aludindo também ao tema escolhido – “À la carte” – que remete para “a mesa, uma refeição que une as pessoas, a reunião de todos, com um lado de prazer e de bem-estar”.

O calendário desta edição inclui apresentações de coleções de Sangue Novo, Arndes, Buzina, Carlos Gil, DuarteHajime, Filipe Cerejo, Gonçalo Peixoto, Kolovrat, Luís Buchinho, Luís Carvalho, Niuka Oliveira, Nuno Baltazar, Olga Noronha, Ricardo Andrez e Valentim Quaresma.