O recém-inaugurado MUDE (Museu do Design) juntou-se ao roteiro da ModaLisboa ao receber a primeira fase do concurso Sangue Novo. Para Miguel Flor, presidente do júri, esta é a plataforma perfeita para jovens designers mostarem aquilo que têm a oferecer ao mundo da moda. Dri Martins, Duarte Jorge, Francisca Nabinho, Ihanny Luquessa e Gabril Silva Barros são os cinco nomes que, em março de 2025, vão disputar a final do concurso promovido pela ModaLisboa.