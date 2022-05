O envelhecimento da pele determinado por fatores genéticos não pode ser prevenido, ao contrário daquele que é provocado por fatores externos. A promoção de um estilo de vida saudável, a exposição solar regrada, com utilização de proteção adequada, e o cuidado da pele através da hidratação, são essenciais para prevenir o fotoenvelhecimento e para promover o rejuvenescimento cutâneo.

Na atualidade, a Medicina Estética dispõe de diversos tratamentos com potencial de antienvelhecimento, cada vez mais procurados em Portugal. A realização de procedimentos médicos tais como toxina botulínica (botox®), ácido hialurónico, bioestimuladores de colagénio, peelings, lasers, entre outros, geralmente combinados em protocolos globais, permite retardar o processo de envelhecimento da pele, suavizar as rugas de expressão e melhorar a flacidez e a tonicidade cutâneas.

Dentro dos tratamentos disponíveis, as intervenções minimamente invasivas ganham cada vez maior destaque. Para além dos excelentes resultados, que se prolongam no tempo, permitem uma recuperação rápida, sem necessidade de tempo de inatividade. É neste setor de tratamentos minimamente invasivos que se destaca o Morpheus 8®. Esta tecnologia avançada da InMode® combina a radiofrequência fracionada com o uso de microagulhas ultrafinas que penetram nas camadas mais profundas da pele. Através deste procedimento é possível atuar diretamente sobre a derme, permitindo a estimulação eficaz de colagénio.

Este tipo de tratamentos permite reduzir a produção de glândulas sebáceas e estimular a contração da pele, melhorando o aspeto de marcas e cicatrizes, suavizando o aspeto das rugas e realçando a firmeza e os contornos do rosto ou da zona a tratar, de forma natural e progressiva, ao longo do tempo. Permite uma regeneração celular intensa, potenciando a formação de novos tecidos, processo fundamental para uma pele saudável e luminosa. Pela sua versatilidade, pode ser usado tanto a nível facial como corporal, e alcança resultados seguros, eficazes e duradouros.

O plano de tratamentos é realizado pelo médico e adaptado às necessidades de cada paciente e o número total de sessões necessárias dependerá da condição e da área a tratar. Os resultados de excelência traduzem-se num elevado grau de satisfação por parte dos pacientes, e num impacto psicológico positivo na autoconfiança e na autoimagem, com benefício direto na qualidade de vida.

Um artigo de Rita Dias Ferreira, médica de Medicina Estética, Antienvelhecimento e Oncoestética na Clínica RFMed, Braga.