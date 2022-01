All Star liderou as preferências femininas do ano passado, com o modelo mais vendido dos ténis “All Star High”, enquanto que a Nike, Vans, Converse e Mckenzie foram as marcas preferidas dos portugueses, com o seu modelo “Nike Air Force 1”nas preferências masculinas e dos mais jovens.

De acordo com a JD Sports, a Converse ocupou o 1º lugar junto do público feminino, com o modelo icónico em preto dos “All Star High”. Com uma parte superior em têxtil, têm um cano subido e contam com um sistema de cordões tonal e a clássica biqueira de borracha.

All Star High - Mulher créditos: JD Sports

Assentam numa entressola branca e são finalizadas com uma sola de borracha e o branding “All Star" na lateral e no calcanhar. Sem dúvida, um must-have para qualquer closet feminino.

A ocupar o lugar favorito no calçado desportivo masculino e júnior em 2021, os icónicos Nike “Air Force 1” que já são uma lenda de rua, não só entre a comunidade de Hip Hop, como do público em geral. O seu estilo versátil e inconfundível que os torna num modelo reconhecido instantaneamente e que todos querem usar, entre gerações e estilos diferentes.

Nike Air Force 1 créditos: JD Sports

Em termos de vestuário, destacamos um dos produtos que no ano passado, conquistou o público masculino em duas cores, preto e branco, as “T-Shirt Core Logo Short Sleeve” da Nike. Uma peça de roupa que permite um look relaxado e descontraído, conta com um corte clássico e com o branding Nike bordado no peito.

T-Shirt Core Logo Short Sleeve da Nike créditos: JD Sports

Ocupando o 2º lugar na categoria de vestuário masculino, temos as “T-Shirt Core Classic Logo” da Vans, em preto e branco, são um “statement” de estilo com o logo “Vans” contrastado no peito, são perfeitos para um look com personalidade.

T-Shirt Core Classic Logo da Vans créditos: JD Sports

O ano de 2021 trás ainda novidades ao Top dos portugueses, com a escolha da marca Mckenzie, um exclusivo da JD Sports, para escolha de calças de fato treino e joggers. Uma marca que alia estilo a conforto, sem dúvida uma peça para ter no roupeiro.

Joggers Mckenzie créditos: JD Sports

Fechando este Top 10, na gama de vestuário masculino, a “T-shirt Club” da Nike fez sucesso, em cinza, com gola redonda e mangas curtas, é um essencial para qualquer look.