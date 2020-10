Ariana Grande estreou-se no negócio dos perfumantes em 2015 com Ari e, em apenas cinco anos, já lançou oito perfumes, Frankie, Sweet Like Candy, Moonlight, Sweet Like Candy Limited Edition, Cloud, Thank U, Next e, agora, R.E.M., uma das novidades das perfumarias Douglas. Lançada nos EUA a 30 de agosto, a nova eau de parfum da artista, desenvolvida em parceria com a empresa suíça Firmenich, apresenta uma mistura convidativa de marmelo, figo e caramelo salgado aquecido nas notas de topo.

A essência da lavanda e da flor da pereira compõem as notas de coração da fragrância que culmina nas suas notas de base com almíscar branco, caxemira, grão de cumaru e madeira de sândalo. "A fragrância R.E.M. tornou-se rapidamente na minha favorita. Tanto que lhe dei o nome de uma das minhas canções preferidas e a associei a um dos meus mundos visuais favoritos, aquele mood da década de 1960, o mundo dos sonhos. Gostava de ter podido viver naquele mundo", confessa a intérprete de "Side to side".

Em apenas cinco anos, a cantora, compositora, atriz e apresentadora norte-americana de 27 anos já faturou mais de 500 milhões de dólares, cerca de 425 milhões de euros, com o seu negócio de perfumantes, um valor que o novo R.E.M. irá aumentar. "Este perfume tem um toque mais quente, mais sexy, mais crescido e mais maduro do que os outros, mas o ingrediente secreto que lhe dá uma doçura e o liga ao resto da família é o caramelo. Estou muito entusiasmada com este lançamento", assume Ariana Grande.

À venda em exclusivo nas perfumarias Douglas de todo o país desde ontem, o novo R.E.M. está disponível em três tamanhos. O frascos de 30 mililitros custa 33 €, o de 50 mililitros custa 43 € e o de 100 mililitros custa 53 €. Ao longo dos anos, têm sido muitas as celebridades a investir no negócio da perfumaria, como é o caso de Jennifer Lopez, Madonna, Enrique Iglesias, Shakira, Christina Aguilera, Beyoncé, Juliana Paes, Antonio Banderas, Justin Bieber, Mariah Carey e Shawn Mendes, outro exclusivo da marca.