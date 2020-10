Lady Gaga está imparável. O sucesso global do filme "Assim nasce uma estrela", em 2018, permitiu-lhe conquistar um novo público e, no ano em que regressou aos discos com "Chromatica", as marcas de moda disputam-na, oferecendo-lhes com contratos de milhões para as promover. A cantora, compositora, atriz e empresária norte-americana de 34 anos anos é a embaixadora global de Voce Viva, o novo perfume feminino de Valentino, comercializado pela Valentino Beauty.

Pierpaolo Piccioli não hesitou na altura de convidar a artista. "Foi o primeiro nome que me veio à cabeça", assume o diretor criativo da marca. "Ela personifica o conceito de liberdade, de individualidade e de paixão pela arte", elogia o estilista italiano. Dar voz aos que não a têm é o conceito por detrás da campanha promocional de Voce Viva. "Eu diria que o meu canto é a expressão de todo o meu corpo, uma vez que se liga a toda a humanidade", justifica a intérprete de "Stupid love".

Ao longo da carreira, Lady Gaga tem procurado alertar consciências, como sucede em "911", o single que lançou em meados de setembro, que pretende sensibilizar os que o ouvem para o sofrimento dos doentes com problemas de saúde mental. "Quando canto, penso no mundo e nas pessoas, não apenas na canção. Penso na história que pretendo contar e procuro encontrar sempre nela um pedaço de realidade", refere a artista, um dos rostos da nova campanha da relojoeira Tudor.

O ex-futebolista e empresário britânico David Beckham, o artista chinês Jay Chou, o desportista neo-zelandês Beauden Barrett e a equipa de râguebi neo-zelandesa All Blacks são, a par de Lady Gaga, os embaixadores globais da nova campanha da empresa de relojoaria suíça, lançada pouco antes da artista anunciar os novos lançamentos da Haus Laboratories, a marca de cosmética que criou e que, na passada terça-feira, reforçou a gama de produtos. O negócio corre de vento em popa.