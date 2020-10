Tinha o sonho de ser o primeiro português a jogar na NBA, a liga profissional de basquetebol norte-americana, mas acabaria por ser na moda que faria uma carreira também ela internacional. Agora, aos 37 anos, o modelo e empresário português Armando Cabral, que já desfilou para grifes como a Louis Vuitton, a Dior Homme, a Kenzo ou ainda a Thierry Mugler, foi escolhido para ser um dos novos rostos masculinos da campanha promocional da coleção de outono/inverno de 2020/21 da Dockers.

"Armando Cabral mostra-se versátil e casual, refletindo assim o espírito da marca", justifica a etiqueta de moda californiana em comunicado de imprensa. "Para esta estação, a marca aposta no estilo, na inovação e na sustentabilidade, apresentando uma ampla gama de novos tecidos, novas cores e novas texturas. A peça-chave são os Dockers Smart 360 Flex, os chinos que oferecem conforto a 100%, com elasticidade em quatro vias, bolsos ocultos e cintura elástica", informa a grife, criada em 1986.

"Figura icónica no mundo da moda, Armando Cabral é o único modelo português distinguido na categoria Icon pelo conceituado site internacional Models.com, site este que já o havia previamente colocado no ranking dos 50 melhores modelos do mundo", informa a Karacter Agency, a agência que o agencia em Portugal. De ascendência guineense, Armando Cabral cresceu na Amadora e estudou gestão em Londres antes de ir viver e trabalhar para Nova Iorque. Tem uma marca de calçado com o seu nome.