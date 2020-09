Carolina Loureiro, atriz e apresentadora de televisão, que atualmente brilha como protagonista da telenovela "Nazaré", exibida pela SIC, é o rosto da nova campanha de uma marca de beleza global. A artista de 28 anos foi escolhida para ser a embaixadora nacional da Nivea Naturally Good da Nivea, uma gama de cosmética de origem natural com preocupações ambientais. "É a minha cara", assume em entrevista exclusiva à edição de outubro da revista feminina Saber Viver, já nas bancas de todo o país.

A nova gama Nivea Naturally Good, formulada com ingredientes naturais e biológicos, já disponível, inclui um creme de dia hidratante com camomila, um creme de noite regenerador com óleo de argão, um creme de dia e um creme de noite antirrugas com extrato de bardana e com óleo de argão, um gel de limpeza micelar e uma água micelar com aloé vera e dois desodorizantes, um com chá verde e outro com aloé vera, para além de quatro cremes para peles normais e secas, com aloé vera, aveia, cacau ou abacate.

Esta gama materializa o compromisso ambiental que a reputada marca alemã já assumiu publicamente. Até 2021, a Nivea compromete-se a retirar a totalidade dos microplásticos dos seus produtos. "Hoje, mais do que nunca, estamos conscientes do impacto das nossas ações no planeta", justifica a empresa. A nova embaixadora revê-se no discurso. "Identifico-me totalmente com essa mensagem. Traduz o equilíbrio perfeito entre o cuidado da pele e o compromisso de cuidar do planeta", assegura Carolina Loureiro.

Em entrevista à edição de outubro da revista Saber Viver, a atriz e apresentadora confessa-se entusiasmada com a iniciativa. "Tem tudo a ver comigo", garante. "As embalagens, por exemplo, foram pensadas para respeitar o meio ambiente. Têm menos plástico na sua composição e o seu design permite que se pressionem e que se enrolem, como as pastas de dentes, evitando o desperdício e ajudando no processo de reciclagem", esclarece a artista, que elogia o gel de limpeza micelar e a água micelar da nova gama.