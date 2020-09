A par da representação, Tallulah Willis, atriz e empreendedora de 26 anos, tem uma nova paixão, a moda. A filha mais nova dos atores Bruce Willis e Demi Moore, que estiveram casados entre 1987 e 2000, criou recentemente a Wyllis, uma marca ecológica, com tamanhos para todos os tipos de corpos, que promove a inclusão social. A primeira coleção de roupa foi desenvolvida em parceria com a The Loveland Foundation, uma fundação norte-americana que apoia meninas e mulheres negras.

"A Wyllis pretende utilizar as roupas que comercializa como verículos de ligação, de apoio social e de inclusão. Somos uma marca de inspiração vintage que pretende trazer o passado com os corpos de hoje. Acreditamos que o que vestimos pode ser a nossa armadura, protegendo-nos e falando por nós sempre que não tenhamos palavras nem outros meios para o fazer. É por essa razão que lutamos para criar peças que ajudem os que as vestem a sentirem-se confortáveis na prória pele", justifica.

Tallulah Willis, muito criticada por ser demasiado magra, assumiu, no início deste ano, que sofre de distúrbios psicológicos e de transtornos alimentares que afetam a sua autoestima, aconselhando os que estão na mesma situação a não terem medo nem vergonha de procurar auxílio. "Não estão sozinhos", apela. Algumas das peças da etiqueta comercializa foram desenvolvidas durante a quarentena e algumas incluem desenhos e frases motivadoras da sua autoria que pretendem promover a saúde mental dos que as usam. "Esse fator era muito importante para mim porque já tive tendências suicidas. Conheço essa sensação muito bem", desabafa a atriz, que viveu momentos difíceis.

Em 2014, a filha de Bruce Willis e Demi Moore foi internada para fazer um tratamento de desintoxicação de álcool e de droga. "A ideia desta marca nasceu num período negro da minha vida, durante o qual me senti muito sozinha", admitiu em entrevista à revista People. "Espero que, com a visibilidade que tenho, possa ajudar outras pessoas. Essa é a minha esperança", assume a empresária, que se recusa a produzir as peças que idealiza de forma massificada. Tallulah Willis é uma das modelos da Wyllis.