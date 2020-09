Demi Moore foi surpreendida por uma família de alces durante um passeio que fez no passado fim de semana e ficou enternecida com o encontro inesperado. A atriz e produtora cinematográfica norte-americana de 57 anos, que brilhou em filmes como "Proposta indecente", "Striptease" e "Revelação", fotografou e filmou o casal de animais com a cria e partilhou depois as imagens com os milhões que a seguem nas redes sociais. Primeiro, apareceu a mãe com o filho. Depois, foi a vez do pai dar um ar da sua graça.

Um ano depois de ter apresentado "Inside out", lançado a 24 de setembro de 2019 nos EUA, Demi Moore prepara-se para relançar a sua autobiografia, agora em formato de bolso, no próximo dia 17 de novembro, a tempo do Dia de Ação de Graças e do Natal. "Sinto-me uma sortuda por poder partilhar a minha história convosco e também por poder ouvir as vossas", confessa a ex-mulher dos atores Ashton Kutcher e Bruce Willis e do músico Freddy Moore, que desvenda pormenores dos três casamentos na obra.

Além da nova edição do livro, a artista tem um novo papel em mãos. A plataforma de distribuição digital de conteúdos Amazon adquiriu os direitos da adaptação de "Dirty Diana", o podcast erótico protagonizado por Demi Moore. O projeto de seis episódios, da autoria da realizadora Shana Feste, nasceu durante o período de confinamento. Betsy Brandt, Mackenzie Davis, Carmen Ejogo, Max Greenfield, Dayo Okeniyi e Penelope Ann Miller também participaram mas ainda não foi confirmado se entram na nova série.