Tem um estilo camaleónico e há muito que habituou os fãs a esperarem dela visuais sensuais e inspiradores. Agora não foi diferente. Kylie Minogue tem um novo disco e elegeu um vestido transparente para o promover. A cantora e compositora australiana de 52 anos elegeu o dia 24 de setembro de 2020 para lançar "Magic", o segundo single do álbum "Disco", agendado para 6 de novembro. Nas redes sociais, a artista surpreendeu os admiradores com um look (muito) ousado em tons de preto e cor de laranja.

"Estou muito entusiasmada", garante a intérprete de sucessos globais como "I should be so lucky" e "Spinning around", que voltou a encaracolar ligeiramente o cabelo para a capa do novo disco, recuperando um estilo estético muito em voga nas décadas de 1970 e 1980. A extravagância estética do período que serve de inspiração às novas canções volta a ser aproveitada pela artista para exibir as curvas de sonho. "Não tento ser uma bomba sexual. Eu sou uma", afirmou Kylie Minogue, há uns anos, durante uma entrevista.