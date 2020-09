É um dos maquilhadores preferidos de Kim Kardashian e lançou, em 2020, a sua marca de maquilhagem, a Makeup by Mario. O reputado profissional, nascido a 1 de outubro de 1983, colaborou, em 2019, com a mulher do rapper, cantor, compositor e empresário Kanye West no desenvolvimento de coleção KKW x Mario: The Artist & Muse, um dos lançamentos mais mediáticos da KKW Beauty, a marca de cosmética da popular socialite americana. Nos últimos anos, é a ele que ela mais recorre, como pode (re)ver de seguida.